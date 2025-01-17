БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система управления государственными инвестициями.

Как сообщает в пятницу Trend, в то же время будут реализованы связанные с этим услуги.

В связи с этими работами в Обществе с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" начаты соответствующие работы.

Прогнозируется, что создание новой информационной системы обойдется в 3,1 миллиона манатов.

Отметим, что ООО "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" было зарегистрировано в 2021 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом 1 миллион 37 тысяч 335,75 маната является Искендеров Анар Сабир оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!