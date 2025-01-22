Будет создана рабочая группа в области энергетики между Ираном и Азербайджаном - Иранский министр

БАКУ /Trend/ - Будет создана рабочая группа в области энергетики между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом 21 января в Тегеране на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

По его словам, создание совместной рабочей группы позволит исследовать и держать в центре внимания сотрудничество между двумя странами на техническом уровне.

Иранский министр отметил, что во внешней политике Ирана особое внимание уделяется соседним странам, и позиция Азербайджана является уникальной, а организация встреч между двумя странами способствует улучшению отношений в различных областях.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев также отметил, что взаимные визиты имеют особое значение и способствуют лучшему ознакомлению с потенциалом и инфраструктурой обеих стран.

Напомним, что 21 января в Тегеране началось двухдневное 16-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана.

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