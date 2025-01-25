Названо количество субъектов предпринимательства в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - На первое января этого года количество субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, составило 5240, а индивидуальных предпринимателей - 94 тысячи 799.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

На отчетный период в Карабахском экономическом районе зарегистрированы 3984 микро-, 197 малых, 87 средних и 11 крупных субъектов предпринимательства. В Восточно-Зангезурском экономическом районе функционируют 882 микро -, 51 малый, 23 средних и 5 крупных субъектов предпринимательства.

На начало месяца число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Карабахском экономическом районе, составило 88 505, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 6 294.

По сравнению с показателями 2023 года количество субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, увеличилось на 492, или на 10,4 процента, а индивидуальных предпринимателей - на 5 610, или на 6,3 процента.

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2025 года количество существующих микро-, малых, средних и крупных предпринимательских субъектов (за исключением индивидуальных предпринимателей) в стране было определено на основе критериев "среднее число работников" и "годовой доход", в соответствии с "Критериями классификации микро-, малых, средних и крупных предпринимательских субъектов", утвержденными решением № 556 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 21 декабря 2018 года.

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