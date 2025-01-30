В результате экономических реформ поступления в бюджет Нахчывана обеспечены за счет местных источников

БАКУ /Trend/ - В результате экономических реформ, повышения прозрачности в течение последних двух лет поступления в бюджет в Нахчыванской Автономной Республике были обеспечены за счет местных источников.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно данным, полученным из министерства финансов НАР, дотации, выделяемые из государственного бюджета, поэтапно сокращены. В 2023 году по сравнению с базовым 2022 годом было зафиксировано снижение на 110 миллионов манатов, а в 2024 году - на 239 миллионов 850 тысяч манатов. Таким образом, дотации сократились на 349 миллионов 850 тысяч манатов.

Отмечается, что зафиксирован значительный рост местных доходов. Если в 2022 году местные доходы составляли 31,78% бюджета, то к концу 2024 года этот показатель вырос до 58,55%. В 2024 году по сравнению с предыдущим годом местные доходы увеличились на 77 миллионов 154 тысячи манатов.

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