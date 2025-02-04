Банкам Азербайджана выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

БАКУ /Trend/ - В целях продолжения процесса ипотечного кредитования в течение 2025 года Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКЗФ) Азербайджанской Республики были выделены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов уполномоченным банкам.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ИКЗФ.

Согласно информации, прием заявлений от граждан будет осуществляться с 10:00 6 февраля по обычным ипотечным кредитам и с 10:00 7 февраля по льготным ипотечным кредитам.

Прием заявок осуществляется через систему "электронная ипотека и кредитная гарантия" (www.e-gov.az) посредством SİMA Token (электронная подпись) или Asan İmza.

Отметим, что электронные обращения, связанные с мерами безопасности, проводимыми в электронной системе, требуют осуществления через компьютеры (ПК) или ноутбук (без использования функции touchscreen).

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