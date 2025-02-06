Среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане выросла на более чем 8%

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным за 2024 год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 8,1 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 1 009,2 маната.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно данным, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

По состоянию на 1 января текущего года, численность наемных работников в экономике страны, по предварительным данным, составила 1 778 500 человек, из которых 882 800 тысяч человек работали в государственном секторе экономики, а 895 700 тысяч человек - в негосударственном секторе.

Из наемных работников 18,5 процента были заняты в сфере торговли; ремонта транспортных средств, 18,5 процента - образования, 13,5 процента - промышленности, 8,5 процента - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6 процента - строительства, 6,3 процента - сфере государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,8 процента - в сфере профессиональной, научно-технической деятельности, 2,7 процента - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,2 процента - в финансовой и страховой деятельности, а 15,1 процента - заняты в других сферах экономики.

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