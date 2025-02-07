Назван объем компенсационных выплат Фонда страхования вкладов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана с периода создания и до 1 января 2025 года осуществил компенсационные выплаты в целом на сумму 1 миллиард 717 миллионов 520 тысяч 747 манатов в связи с 19 банками.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов Азербайджана.

Было отмечено, что за последние 4 года по 6 банкам было произведено компенсационных выплат 35 тысячам 20 застрахованным вкладчикам. в общей сложности на сумму 897 миллионов 581 тысяча 697 манатов.

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