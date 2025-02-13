Стал известен объем газа, экспортированного из Азербайджана в Европу в январе 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года из Азербайджана в Европу было экспортировано около 1 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

Согласно информации, в прошлом месяце в Турцию было экспортировано 0,7 миллиарда кубометров газа, а в Грузию - 0,3 миллиарда кубометров.

Также подчеркивается, что за отчетный период по TANAP в Турцию было транспортировано 0,5 миллиарда кубометров газа.

Отметим, что в прошлом месяце в Азербайджане было добыто 3,9 миллиарда кубических метров газа, из которых 2 миллиарда кубических метров было экспортировано.

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