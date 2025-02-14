Обнародовано количество прошедших сертификацию отелей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане в 301 отеле было проведено оценивание в рамках процесса сертификации.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно информации, в результате сертификаты выданы 186 отелям. Из выданных сертификатов 1 соответствовал категории 5 звезд, 13 - 4 звезды, 67- 3 звезды, 75 - 2 звезды, 30 - 1 звезда.

Тем самым общее количество сертифицированных отелей по стране достигло 259. Из них 22 соответствовали категории 5 звезд, 28 - 4 звезды, 97 - 3 звезды, 81 - 2 звезды, 31 - 1 звезда.

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