Азербайджан обсудил с Норвегией новые возможности сотрудничества в налоговой сфере

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики, президент Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в видеоформате с генеральным директором Налоговой администрации Норвегии Ниной Шанке Фуннемарк.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГНС Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по обмену опытом и выявлению новых возможностей сотрудничества в области налогообложения как в рамках IOTA, так и между двумя странами.

Были обсуждены предложения по расширению деятельности IOTA, отмечено, что укрепление связей имеет важное значение для обеих стран с точки зрения организации налоговых систем в соответствии с высокими международными стандартами.

В ходе встречи были рассмотрены возможности активизации совместных инициатив в области налогового администрирования, подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для этой цели, проведены обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.