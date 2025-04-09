Инвестиционная компания Unicapital проведет годовое собрание акционеров

БАКУ /Trend/ - Состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Инвестиционная компания Unicapital.

Как сообщает Trend, в повестку дня собрания включены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета ОАО как эмитента инвестиционных ценных бумаг за 2024 год;

- утверждение финансовой отчетности за 2024 год (включая отчетность, подтверждённую внешним аудитором, и сопутствующие документы, содержащие мнение аудитора);

- обсуждение иных вопросов, связанных с деятельностью общества.

Встреча пройдет в головном офисе Unibank, расположенном по адресу: Баку, Рашид Бейбутов, 55.

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