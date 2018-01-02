В Узбекистане увеличились акцизы на алкоголь

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2018 года установлены новые ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, и пиво.

Новые ставки были установлены постановлением главы государства «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год».

Согласно документу, с 1 января 2018 года акцизный налог на этиловый спирт за 1 декалитр готовой продукции составляет 7844 сумов (рост 25 процентов) и на натуральные вина – 6994 сумов (рост 10 процентов).

Акцизный налог на другую винную продукцию за 1 декалитр готовой продукции вырос до 12 тысяч сумов (рост 20 процентов), на коньяк – 73997 сумов (рост 27 процентов), водку и прочую крепкую алкогольную продукцию – 67571 сумов (рост 25 процентов), на пиво – 7699 сумов (рост 20 процентов).

На коньяк с объемной долей спирта свыше 40 процентов ставка акцизного налога устанавливается в размере 121928 сумов за 1 декалитр готовой продукции (рост – 27 процентов), а на водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 40 процентов – 111339 сумов за 1 декалитр (рост 25 процентов).

В свою очередь, министерство финансов и Государственный налоговый комитет приняли совместное постановление об утверждении новых минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию (за исключением пива).

Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальная оптово-отпускная цена на вино для производителей будет составлять 6500 сумов за литр (рост на 20,3 процента), а минимальная розничная цена - 7800 сумов (рост 20,3 процента).

Оптовая цена за водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 16 000 сумов (рост 24 процентов), розничная - 19 200 сумов (рост 24 процентов).

Розничная цена на коньяк вырастет на 28 процентов и составит 26 400 сумов, а оптово-отпускная - 22 000 сумов (рост 28 процентов).

Курс на 2 января 2017 года - 8120.07 UZS/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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