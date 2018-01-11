Узбекистан намерен перейти на трехлетний цикл формирования бюджета

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в ближайшие годы намерен впервые в истории перейти на трехлетний цикл формирования бюджета, сообщил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев на заседании Международного пресс-клуба в четверг.

По словам Мирзаева, в настоящее время министерства финансов, экономики, а также ряд других ведомств Узбекистана разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования.

"Мы планируем подготовить для трехлетнего отрезка с 2019 по 2021 год как минимум двухгодичный бюджет, а в дальнейшем перейдем к трехгодичному финансовому документу, который внесем на рассмотрение парламента", - сказал первый замминистра.

В государственном бюджете страны на 2018 год предусматривается, что объем валового внутреннего продукта, достигнет 290,6 триллиона сумов, дефлятор ВВП составит 14,1 процента, индекс потребительских цен - от 12,4 до 13,4 процента.

Основные направления расходов госбюджета предусматривают сохранение социальной направленности. В 2018 году расходы на социальную сферу составят 34,7 триллиона сумов, или 55,7 процента от общих расходов.

Мирзаев также прокомментировал корректировки, добавив, что Госбюджет, даже после корректировок, внесенных после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, остался профицитным.

По словам первого замминистра, в новой версии финансового документа изменилась структура доходов, однако, благодаря проведенной корректировке доходной и расходной частей, заложенный в бюджете профицит практически не изменился.

В первоначальном варианте государственного бюджета на 2018 год был заложен профицит в размере 0,02 процента ВВП или 59 миллиардов сумов. Впервые за последние годы он был положительным, так как большая часть предыдущих бюджетов утверждалась с дефицитом в 1 процент.

Верхняя палата парламента Узбекистана одобрила его 20 декабря 2017 года, однако в последствии президент отказался подписать.

Глава государства утвердил новую версию документа 29 декабря прошлого года после корректировки.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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