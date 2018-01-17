Более 50% льготных агрокредитов в Азербайджане выделено на развитие хлопководства

17 января 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец 2017 года льготное кредитование по линии Государственной службы по управлению проектами и кредитами в сфере сельского хозяйства Азербайджана составило 9,5 миллиона манатов.

Об этом в своей статье в газете “Республика” написал заместитель начальника Госслужбы Заур Алиев.

По его словам, эти кредиты были выделены 57 предпринимателям в 30 районах страны. “5 068,2 тысячи манатов выделены на проекты в сфере хлопководства, 2 975 тысячи манатов - в сфере животноводства, 600 тысяч манатов - в сфере картофелеводства, 20 тысяч манатов - в сфере садоводства, 100 тысяч манатов - в сфере переработки муки, 570 тысяч манатов - на создание теплиц”, - сказал замначальника.

Как отметил Алиев, в рамках реализованных международных проектов в течение 2017 года также были выделены кредиты на 640 тысяч манатов. Выделенные льготные кредиты, добавил он, позволили создать 298 временных и постоянных рабочих места.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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