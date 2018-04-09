Протекционизм не сможет придать импульс экономическому росту - доклад Боаоского азиатского форума

Торговый протекционизм не сможет придать продолжительный импульс экономическому росту, а наоборот, ограничит устойчивость экономического развития. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Боаоского азиатского форума (БАФ), сообщает агентство "Синьхуа".

Ориентированные на экспорт экономики Азии не должны попасть в ловушку протекционизма, а должны адаптироваться к новым изменениям внешней среды и принять упреждающие меры для поиска новых точек роста, основанных на инновации, отмечается в ежегодном докладе БАФ о конкурентоспособности Азии-2018.

В докладе дается оценка всесторонней конкурентоспособности 37 азиатских экономических субъектов. Согласно докладу, экономика Азии остается важным двигателем глобального экономического роста и становится более устойчивой к торговому протекционизму.

Азиатские экономики сотрудничают больше, чем соперничают друг с другом. Несмотря на разные стадии развития, разные запасы природных ресурсов, а также разные политические установки и системы, они способны проявлять взаимодополняемость и извлекать взаимную выгоду, говорится в докладе.

Перед лицом антиглобализации азиатские экономики должны придерживаться торговой либерализации и упрощения инвестиций, а также прилагать больше усилий для продвижения региональной интеграции, подчеркивается в докладе.

Благодаря осуществлению инициативы "Пояс и путь" процесс региональной экономической интеграции в Азии ускорился. Китайские предприятия учредили 56 зон торгово-экономического сотрудничества в более чем 20 странах, создав в них 180 тысяч рабочих мест и обеспечив около 1,1 миллиарда долларов налоговых поступлений, отмечается в докладе.

Ежегодное совещание БАФ проходит 8-11 апреля в местечке Боао в южнокитайской островной провинции Хайнань. Девиз нынешнего совещания - "Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания".

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