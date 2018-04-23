В Азербайджане будут собирать грузовики ГАЗ

23 апреля 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут осуществлять сборку малотоннажных грузовиков ГАЗ.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным в понедельник между ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Баку.

Документ был подписан на церемонии с участием министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и находящегося в Баку министра экономического развития России Максима Орешкина.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.

Также в рамках церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между горнолыжным курортом "Шахдаг" и объединением курортов Северного Кавказа.

Отметим, что в настоящее время компания AzerMash также является совладельцем совместного с иранской компанией Iran Khodro автомобильного завода "Хазар" в Нефтчалинской промышленной зоне. Выпуск автомобилей на этом заводе начался в этом месяце. На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а в будущем будет осуществляться сборка ряда моделей Peugeot и Renault. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов США, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Azernews Newspaper
Новости по теме
В 2019 году на азербайджано-российской границе будет построен новый мост - министр
Бизнес 14:23
Азербайджан и Россия упростят торговлю подакцизными товарами
Бизнес 14:19
Путин и Трамп пока не планируют контактов по иранской ядерной сделке
Россия 14:13
Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer
Энергетика 13:59
Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии
Россия 13:50
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 13:37
BP займется разработкой новых перспективных месторождений в Азербайджане
Энергетика 13:11
BP построила на территории Азербайджана восемь морских платформ
Энергетика 12:13
МИД РФ: Отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет
Россия 12:06
Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики
Россия 11:47
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 09:22
"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций
Россия 07:28
Турция готова освободить торговлю с Азербайджаном от пошлин (Эксклюзив)
Бизнес 07:00
Россия вынесет на ГА ООН резолюцию о группе экспертов по кибербезопасности
Россия 22 апреля 22:54
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
Общество 22 апреля 15:43
Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка
Россия 22 апреля 12:51
Бинали Йылдырым поздравил Новруза Мамедова в связи с назначением на пост премьер-министра Азербайджана
Политика 22 апреля 10:16
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 09:26