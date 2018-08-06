Узбекистан вновь не смог продать в России ни одного автомобиля

6 августа 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июле 2018 года не смог продать в России ни одного автомобиля.

Об этом в понедельник сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

В целом в январе-июле 2018 года продажи компании в России выросли на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 5 180 автомобилей.

Доля GM Uzbekistan на российском рынке в январе-июле 2018 года составила 0,5 процента против 0,7 процента за тот же период 2017 года.

Напомним, что узбекский автопроизводитель не смог продать в России ни единого автомобиля и в июне 2018 года. Тогда доля компании на российском рынке составила 0,6 процента.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года продажи компании упали до 508 автомобилей, что на 58 процентов меньше по сравнению с маем 2017 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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