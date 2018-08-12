О мерах по снижению в Азербайджане зависимости от импорта сливочного масла (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен снизить зависимость от импорта основной молочной продукции, сказал в пятницу Trend директор Общественного объединения "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" (ASEB) Самир Эйюбов.

"В составе молочной промышленности можно выделить два основных типа производства - производство сливочного масла и производство желтых сыров. Их производство на внутреннем рынке очень маленькое, и в основном потребность удовлетворяется за счет импорта", - сказал Эйюбов.

При этом Эйюбов отметил, что в настоящее время в стране ведется активная работа по снижению зависимости от импорта сливочного масла.

"Государство намерено решить этот вопрос. С этой целью до середины 2019 года в стране на базе уже существующих будет создано два новых предприятия. Для этого закупаются дополнительные производственные линии. Перерабатывающая мощность каждого предприятия составит 200 тонн молока в сутки. Это приблизительно 10 тонн сливочного масла", - отметил Эйюбов.

Глава объединения добавил, что в настоящее время перед молочной промышленностью стоит другая проблема - низкие закупочные цены на сырье.

"В январе закупочная стоимость литра молока у фермеров опустилась почти вдвое - с 0,8 маната до 0,4-0,45 маната. Это привело к тому, что фермеры стали продавать молоко ниже себестоимости", - сказал Эйюбов.

По его словам, долго так продолжаться не может, так как это может привести к тому, что фермеры перейдут на производство других видов продукции.

"Уже сейчас фермеры вынуждены вмешиваться в рацион животных и искусственно снижать удои. Если раньше каждая корова давала в среднем 25 литров молока, то сегодня это цифра опустилась до 15-17 литров. Часть фермеров поменяла направление с молочного на мясное - в результате снизилось количество получаемого молока. А это может отрицательно повлиять на отрасль, так как те заводы по производству масла, которые мы планируем построить, в будущем могут остаться без сырья", - сказал Эйюбов.

ASEB было создано 26 января 2018 года. В настоящее время оно объединяет 20 компаний, также идут переговоры с новыми компаниями.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за первые пять месяцев в стране было произведено 829,1 тысячи тонн молока, что на 1,4 процента больше, чем в аналогичный период 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.