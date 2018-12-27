Китайский реактивный самолет выполнил показательный полет над водой с пассажирами на борту

27 декабря 2018 17:12 (UTC+04:00)

Первый разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 выполнил показательный полет в Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Как передает Trend, об этом сообщили агентству Синьхуа в китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC), это был первый показательный полет самолета ARJ21-700 над водой с пассажирами на борту, который продемонстрировал пригодность использования данной модели в условиях влажного тропического климата.

Во время демонстрации самолет совершил взлет и приземление в международном аэропорту Мэйлань города Хайкоу, продолжительность полета составила около 2 часов 30 минут.

Эта демонстрация еще больше расширила географию полетов самолета ARJ21-700 внутри Китая. До сих пор, самолет ARJ21-700 совершал полеты с нескольких десятков китайских аэропортов, полностью доказал пригодность своего использования при любых климатических условиях: при высоких температурах, высокой влажности, на высокогорье и в районах с морозным климатом.

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