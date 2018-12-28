Разница между уровнем экономики Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя - аналитический центр (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В 2018 году разница между экономическим потенциалом Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя.

Как передает Trend, об этом в пятницу, в ходе пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По словам Гасымлы, экономика Азербайджана в четыре раза превышает армянскую экономику, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз превышают аналогичные показатели в Армении, а количество населения - в 3,3 раза больше.

Директор Центра также добавил, что из четырех границ Армении - две полностью закрыты, а у двух других ограничены возможности.

«Оставаясь в стороне от всех нефтегазовых, транспортно-логистических, ИКТ проектов страна-оккупант продолжает ослабевать и оставаться в тени Азербайджана", - сказал Гасымлы.

Директор Центра подчеркнул, что если бы Армения, придерживаясь здравой логики, отказалась бы от оккупации азербайджанских земель, то за счет возможностей Азербайджана могли бы появиться условия для развития всего региона.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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