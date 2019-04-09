Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты

БАКУ /Trend/ - Во вторник на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден отчет Счетной палаты, сообщает во вторник Trend.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов представил отчет и рассказал о нарушениях, выявленных в результате проверок. Он отметил, что больше всего нарушений было выявлено по бюджетному законодательству, учету, государственным закупкам. В отношении лиц, допустивших недостатки в работе, приняты меры наказания.

По его словам, Счетная палата впервые представляет в комитете парламента годовой отчет. Председатель Счетной палаты сказал, что за отчетный период по итогам аудита были зарегистрированы 714 нарушений.

«За последние пять лет в госбюджет были возвращены 69,5 миллиона манатов, организациям – 2,2 миллиона манатов, в фонд социальной защиты – 2,6 миллиона манатов. В целом возмещен ущерб на сумму 72,1 миллиона манатов», - добавил Гюльмамедов.

Отметим, что в отчете также был выдвинут ряд предложений. Так, Счетная палата Азербайджана предлагает сократить срок выдачи адресной государственной социальной помощи. Согласно закону «Об адресной государственной социальной помощи», социальная помощь назначается сроком на два года с первого числа того месяца, в котором было предпринято обращение для получения помощи. При выдаче социальной помощи на этот срок возможны случаи, которые могут стать причиной изменения размера финансовой помощи или приостановления выплаты. В Палате считают, что это приводит к необоснованному расходованию средств госбюджета.

Кроме того, Счетная палата Азербайджана предложила учитывать при определении права на получение многодетными матерями социального пособия по возрасту также воспитываемых ими пасынков и падчериц до восьми лет.

Палата уже представила Кабинету министров связанные с этим предложения. Тем самым предложено внесение изменений в закон "О социальных пособиях".

Отчет был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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