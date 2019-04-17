ВВП Азербайджана вырос на 3%

17 апреля 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана за январь-марте 2019 года превысил 18,1 миллиарда манатов, что на три процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в сред Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 1 835,1 маната.

В структуре ВВП Азербайджана 46 процентов были сформированы в сфере промышленности, 5,5 процента - в строительстве, 2,8 процента - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,2 процента ВВП Азербайджана.

Согласно отчету, 10,2 процента ВВП, произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,6 процента - на транспорт и складское хозяйство, 2,6 процента - на размещение туристов и сферу общепита, 1,7 процента - информационные и коммуникационные услуги, 16,4 процента - на другие сферы услуг.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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