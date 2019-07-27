Азербайджан увеличивает объемы экспорта

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2019 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму 9,979 миллиарда долларов, что на 15,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Государственного таможенного комитета (ГТК).

Доля госсектора в экспорте составила 6,218 миллиарда долларов, частного сектора – 3,728 миллиарда долларов, физических лиц – свыше 31 миллионов долларов.

Больше всего за отчетный период Азербайджан экспортировал нефти и нефтепродуктов, природного газа, электроэнергию, фруктов и овощей.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара Январь-Июнь 2019 года Январь-Июнь 2018 года количество стоимость (тыс. $) количество стоимость (тыс. $) Нефть, тонны 15 833 150,78 7 671 234,27 13 564 784,04 6 945 438,31 Природный газ, тыс. кубометров 5 664 611,71 1 047 680,80 3 101 025,02 570 337,12 Нефтепродукты, тонны 520 997,98 261 182,53 548 024,03 282 794,13 Фрукты и овощи, тонны 325 060,43 318 370,65 299 677,26 276 701,57 Электроэнергия, тысячи квт/ч 1 212 815,38 51 935,32 1 156 305,90 54 606,24

За отчетный период импорт составил 7,015 миллиарда долларов, что на 50,5 процента больше, чем по итогам аналогичного периода 2018 года. Доля госсектора в импортных операциях составила 2,812 миллиарда долларов, частного – 3,799 миллиарда долларов, физических лиц – 402,9 миллиона долларов.

Наиболее популярными товарами, импортируемыми Азербайджаном за отчетный период, стали различные машины и механизмы, транспортные средства и запчасти к ним, черные металлы и изделия из них, пластмасса и изделия из нее, фармацевтическая продукция. Список ТОП-5 импортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара Январь-Июнь 2019 года Январь-Июнь 2018 года количество стоимость (тыс, $) количество стоимость (тыс, $) Машины, механизмы, электрическое оборудование и запчасти к ним, тысяч долларов - 1 252 058,69 - 1 112 400,19 Транспортные средства и запчасти к ним - 536 925,10 - 391 002,87 Черные металлы и изделия из них, тонны 398 521,20 459 804,58 457 532,02 520 342,47 Пластмасса и изделия из нее, тонны 100 909,20 181 505,64 89 275,50 170 420,10 Фармацевтическая продукция, тонны 6 952,47 134 494,25 6 493,22 123 751,43

В целом за первое полугодие текущего года внешнеторговые операции Азербайджана увеличились почти на 27,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 16,994 миллиарда долларов. Положительное сальдо за отчетный период составило 2,963 миллиарда долларов, что на 25,95 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (4,002 миллиарда долларов).

Всего за отчетный период Азербайджан экспортировал 2 397 видов товаров, импортировал – 6 862 вид. Внешнеторговыми партнерами Азербайджана стали 177 стран. За отчетный период во внешнеэкономической деятельности в целом участвовали 21 177 юридических и физических лиц (6 491 - юридических и 14 686 – физических лица).

Наиболее высокие показатели объема экспорта и импорта за отчетный период наблюдаются в апреле. Из страны были экспортированы товары на сумму 2,605 миллиарда долларов. Импорт составил 1,425 миллиарда долларов. Месячный прирост экспорта за апрель составил 1,272 миллиарда долларов, импорта – 455,9 миллиона долларов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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