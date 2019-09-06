“Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО

6 сентября 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- “Acer” презентовал оснащенные новейшим процессором “Intel® Core ™” ноутбуки “Swift” и обновленную модель настольных компьютеров “Aspire”, Trend

Предусмотренные для ускоренной работы ноутбуки “Acer Swift 5” и “Swift 3” на шаг впереди от предыдущих моделей своим нежным корпусом, изысканным дизайном, различными привилегиями и большей емкостью батареи.

14-дюймовый ноутбук нового поколения “Acer Swift 5” является самым легким ноутбуком этой серии. Вес обновленного ноутбука составляет всего 900 граммов.

Изысканная модель “Acer Swift 3” в центре внимания своей функцией энергетической емкости. Обновленная модель не только может работать в автономном режиме 12,5 часов, но также имеет возможность быстрой зарядки. Так, за счет 30 минутной зарядки, ноутбук может работать в автономном режиме еще 4 часа.

Соотношение корпуса к экрану модели “Acer Aspire C”, оснащенной новейшим процессором “Intel® Core ™”, составляет 92%. Эта модель также отличается от предыдущих безопасностью и влиянием на здоровье. “Acer Vision Care” защищает глаза пользователей любого возраста, “Acer Bluelight Shield” снижает влияние голубого цвета, а технология “Flickerless” снижает дрожание экрана.

“Acer” также презентовал оснащенную графическим процессором “NVIDIA Quadro” линию ноутбуков “ConceptD Pro”. Передовая модель этой линии - ConceptD 9 Pro” предусмотрена не только для профессиональных творческих лиц, но также с учетом возможностей для искусственного интеллекта и программного обеспечения. Эти ноутбуки оснащены процессорами Gen Intel® Core ™, которые позволяют меньше ждать и больше работать. В эту линию входят также модели “ConceptD 7 Pro”, ConceptD 5 и ConceptD 3 Pro.

“Acer” также не забыл про геймеров. Среди представленных новинок есть также кибер-спортивная платформа “Planet9”, которая позволяет геймерам создавать свои команды, тренироваться и вести борьбу. Платформа позволяет объединить любителей и профессионалов, выявить слабые и сильные стороны, организовать общение и принимать участие в онлайн турнирах. Сейчас эта платформа закрыта и ее планируется активизировать 30 января 2020 года.

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  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
  • “Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
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