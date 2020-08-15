В столице Казахстана могут наладить утилизацию отработанных батареек

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана – городе Нур-Султан – идет реализация "зеленого" проекта компании "Казэкотек", сообщили во вторник Trend в СЭЗ "Астана – новый город".

На данный момент на территории города Нур-Султан функционируют две специальные экономические зоны: "Астана – Технополис" и "Астана – новый город".

В СЭЗ "Астана – Технополис" реализуются в основном проекты в сфере научных исследований и информационных технологий.

В свою очередь, как отметили в СЭЗ, проекты, реализуемые в СЭЗ "Астана – новый город", можно условно разделить на две части, как территориально, так и в отраслевом плане: строительные проекты, реализующиеся в различных частях города; и производственные проекты, сконцентрированные в Индустриальном парке № 1, находящемся в промышленной зоне города.

"Большая часть обрабатывающих предприятий города находится именно там. Продукция, выпускаемая предприятиями – участниками СЭЗ, востребована не только в Казахстане, но и за его пределами. К примеру, десятки дизельных тепловозов и электровозов, произведенных в Индустриальном парке №1 СЭЗ "Астана – новый город" эксплуатируются на железных дорогах братского Азербайджана, еще порядка 30 электровозов будут поставлены в ближайшее время", - сказали в СЭЗ.

Комментируя вопрос касательно создания более "зеленых" предприятий на СЭЗ, представитель отметил, что на данный момент на территории зоны реализуется проект компании Казэкотек".

"Проект компании заключается в утилизации отработанных масел, ртутных ламп. В планах также наладить утилизацию отработанных батареек", - сообщили в СЭЗ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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