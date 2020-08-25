В Азербайджане введен временный налоговый режим

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступил в силу временный налоговый режим для налогоплательщиков, работающих в областях, пострадавших от пандемии, в рамках которого им предоставлены налоговые льготы и освобождения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Налоговую службу.

По словам заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Эльмира Рамазанова, в рамках изменений в Налоговом кодексе, налогоплательщикам предоставлены значительные льготы и освобождения, а также внесены изменения в отчеты, которые должны быть представлены в налоговые органы для использования соответствующих льгот и освобождений.

Лица, которых затрагивают изменения, полностью освобождены от налога на имущество и землю в 2020 году, а также получают налоговые льготы в размере 75 процентов от прибыли или доходов в 2020 году. Кроме того, в случае аренды недвижимости ставка налога с арендной платы, уплачиваемой за недвижимость для физических лиц была снижена вдвое, до семи процентов. Для плательщиков упрощенного налога на объекты общественного питания, функционирующие в упрощенном режиме по ставке восемь процентов, ставка налога снижена до четырех и до двух процентов, для прочих плательщиков упрощенного налога – до одного процента.

В целях обеспечения здоровья и необходимых потребностей населения в период временного налогового режима импортная продукция освобождена от НДС, а пассажирские авиаперевозчики, полностью освобождены от налога на имущество.

Рамазанов отметил, что для отражения этих льгот и освобождений в формах декларации Государственной налоговой службой был утвержден ряд деклараций, форм и правил составления их дополнений. В первую очередь, с внесением поправок для плательщиков упрощенного налога была введена в действие "упрощенная налоговая декларация". С 19 августа была запущена новая версия программы составления декларации.

В настоящее время ведется работа по учету льгот и освобождений при составлении электронных деклараций по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и имущество. Заместитель начальника отметил, что в ближайшее время эти декларации будут в электронной форме переданы в пользование налогоплательщиков.

(Автор: Эльдар Джанашвили)