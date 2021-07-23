ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие

Бизнес 23 июля 2021 09:20 (UTC+04:00)
ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие

Между Евразийской экономической комиссией и Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS) принят Меморандум о взаимопонимании, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Меморандум определяет основные направления и мероприятия по развитию сотрудничества Комиссии с Исламской организацией по продовольственной безопасности, деятельность которой направлена на содействие развитию сельского хозяйства и повышение продовольственной безопасности в государствах Организации исламского сотрудничества.

Взаимодействие Комиссии с IOFS позволит расширить соответствующую информационную базу по характеру и перспективам торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и исламского мира, использовать накопленный сторонами опыт для более эффективного обеспечения продбезопасности.

Особенную значимость углубление взаимодействия приобретает в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Вопросы обеспечения продовольствием, бесперебойных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания показали необходимость принятия оперативных решений и совместных усилий для устранения возникающих проблем.

Меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Одним из основных направлений нашей совместной работы станет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

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ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие
ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие
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