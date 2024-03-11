Товарооборот Азербайджана с Южной Кореей в 2023 году достиг 430 миллионов долларов США - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей в прошлом году оценивается примерно в 430 миллионов долларов США.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе мероприятия в рамках покупательской миссии из Южной Кореи в Азербайджан, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"По статистике AZPROMO, товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей за прошлый год составил около 430 миллионов долларов США. Автомобили составляют значительную часть импорта Азербайджана. Они особенно популярны в городе Баку, где данные автомобили находят высокий спрос", - отметил он.

По его словам, "AZPROMO" имеет весьма обширное сотрудничество с Корейской ассоциацией импортеров (KOIMA), Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА) и Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

"Например, благодаря усилиям KOTRA некоторые корейские производители проявили заинтересованность в инвестициях для расширения предприятий в различных секторах промышленности Азербайджана, в том числе в алюминиевой. Проведенные встречи и диалоги подтверждают, что эти партнерские отношения способствуют увеличению инвестиций в экономику Азербайджана", - добавил он.

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