TAP и интерконнектор Греция-Болгария - стратегические проекты для Юго-Восточной Европы – министр

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и Трансадриатический трубопровод, предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, являются важными стратегическими проектами для Юго-Восточной Европы.

Об этом сказал министр энергетики и окружающей среды Греции Йоргос Статакис, сообщает минэнерго Греции.

Министр отметил, что процесс реализации проекта IGB идет хорошо и планируется приступить к строительству трубопровода во второй половине текущего года.

«Сербия также будет подключена к IGB. Недавно мы провели детальные обсуждения с сербским министром по этому вопросу.. IGB вместе с TAP - два очень важных стратегических проекта для региона», - добавил министр.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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