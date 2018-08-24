Еще одна АЗС SOCAR приступила к розничной продаже CNG (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На автозаправочной станции азербайджанской госкомпании SOCAR в поселке Забрат Сабунчинского района Баку началась продажа сжатого природного газа (CNG).

Об этом говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Отмечается, что таким образом число АЗС на балансе SOCAR Petroleum (оператор сети автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR), осуществляющих продажу CNG, достигло трех.

Напомним, что к розничной продаже CNG SOCAR Petroleum приступила в начале июля текущего года.

На сегодня в стране на CNG работают пассажирские автобусы марки Iveco компании BakuBus. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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