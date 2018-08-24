Еще одна АЗС SOCAR приступила к розничной продаже CNG (ФОТО)

24 августа 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автозаправочной станции азербайджанской госкомпании SOCAR в поселке Забрат Сабунчинского района Баку началась продажа сжатого природного газа (CNG).

Об этом говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Отмечается, что таким образом число АЗС на балансе SOCAR Petroleum (оператор сети автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR), осуществляющих продажу CNG, достигло трех.

Напомним, что к розничной продаже CNG SOCAR Petroleum приступила в начале июля текущего года.

На сегодня в стране на CNG работают пассажирские автобусы марки Iveco компании BakuBus. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат
Политика 12:43
Доля рынка мобильных устройств Samsung и Apple в Азербайджане снизилась
ИКТ 11:15
Азербайджанская нефть 23 августа продолжила расти в цене
Энергетика 10:54
"Лаборатория Касперского" поможет усилить информационную безопасность SOCAR (Эксклюзив)
ИКТ 10:00
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Азербайджан представит логистический и туристический потенциал в Китае
Бизнес 07:02
Лента новостей
В Пекине прокомментировали заявления США о плохом состоянии экономики Китая
Китай 13:40
Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима
Турция 13:34
В Азербайджане началась регистрация на вакантные места в вузах
Общество 13:29
Азербайджанский фильм назван лучшим в Индии
Культура 13:19
В Японии не менее 13 человек пострадали из-за тайфуна "Симарон"
Другие страны 13:17
Узбекистан и Беларусь запустят завод по производству стройтехники во время визита Лукашенко
Бизнес 13:04
В Азербайджане завершается регистрация поступивших в ссузы
Азербайджан 12:59
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат
Политика 12:43
Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества
Туркменистан 12:40