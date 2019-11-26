Компания SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию новую АЗС

26 ноября 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На участке автомагистрали Евлах-Загатала, проходящем через село Чайгарагоюнлу в Шеки , была введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция марки SOCAR, сообщает Trend со ссылкой на компанию SOCAR Petroleum.

В мероприятии приняли участие гендиректор компании SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, сотрудники компании и др.

Здесь будет осуществляться продажа бензина марок ”премиум“,” А-92 " и дизельного топлива.

Отметим, что ЗАО «SOCAR Petroleum» было создано 21 февраля 2008 года с целью управления закупкой и продажей нефтепродуктов в Азербайджане, а также поставками нефтепродуктов в соответствии с международными стандартами.

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