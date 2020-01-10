Сколько нефти добыли нефтегазовые компании Казахстана в 2019 году?

10 января 2020 20:46 (UTC+04:00)

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