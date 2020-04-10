"Белнефтехим" о прибытии танкера с азербайджанской нефтью в апреле в порт Одессы

БАКУ/Trend/ - Прибытие очередного танкера с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ в порт Одессы ожидается 11 апреля.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Прибытие танкера с нефтью от компании SOCAR ожидается 11 апреля. Объем данной партии составит около 85 тысяч тонн", - отметил он.

По его словам, возможны и другие поставки, но все будет зависеть от динамики развития рынка.

Как сообщалось ранее, SOCAR планировала 8 апреля отправить в Беларусь новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса.

Напомним, что 23 марта азербайджанская госнефтекомпания SOCAR отправила очередную партию нефти для Беларуси в объёме 85 тысяч тонн из грузинского порта Супса, отметив, что объемы следующих партий будут определены в будущем.

Напомним, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну "Белнефтехим" в объеме 90 тысяч тонн.

Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте в Беларусь, в порт Одессы, два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды. По данным "Белнефтехим", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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