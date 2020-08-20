Госсекретарь: SOCAR может получить возможности для расширения своего присутствия в Румынии

БАКУ /Trend / - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR может получить возможности для расширения своего присутствия в Румынии.

Об этом сказал Trend государственный секретарь министерства экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулае Хаврилет.

Хаврилет отметил, что румынская компания Romgaz в прошлом году выразила заинтересованность в расширении своей деятельности на зарубежных рынках, изучении новых возможностей и определении эффективных путей расширения своего бизнеса в сотрудничестве с SOCAR.

«Азербайджанская сторона выразила свой интерес в разведке и разработке месторождений в Черном море в партнерстве с Romgaz, если румынская компания решит участвовать в этих морских проектах. Эта тема была дополнительно обсуждена между двумя компаниями на полях последнего заседания Консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор» в феврале 2020 года в Баку », - отметил госсекретарь.

Хаврилет отметил, что хотя деятельность SOCAR сосредоточена в основном на Каспийском море, Черное море является важным энергетическим мостом между Каспийским регионом и европейским рынком.

«Румыния занимает стратегическое положение на побережье Черного моря и может внести свой вклад в транзит энергоресурсов из Каспийского и Средиземного морей в Центральную и Восточную Европу », - сказал госсекретарь.

Более того, он добавил, что Черное море обладает значительными запасами природного газа и может представлять интерес для Азербайджана как дополнительные источники для «Южного газового коридора».

В этом контексте в ближайшее время Румынским агентством минеральных ресурсов будут объявлены новые тендеры и это может дать SOCAR возможность расширить свое присутствие в Румынии, сказал Хаврилет.

(Автор: Ляман Зейналова)