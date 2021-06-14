Украинские компании готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Украинские компании научно-производственное предприятие «Энерго-плюс» и компания «Преобразовательная техника» готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал технический директор кременчугского научно-производственного предприятия «Энерго-плюс» Андрей Калинов.

«Я сегодня представляю сразу 2 украинские компании - это научно-производственное предприятие «Энерго-плюс» и компанию «Преобразовательная техника». От имени этих двух компаний я выражаю готовность участвовать в развитии и восстановлении энергетической инфраструктуры. Между странами также возможно сотрудничество и в научной сфере. Например, организация совместных конференций, конкурсов научных работ, обмен студентами», - прокомментировал Андрей Калинов.