bp назвала сроки начала второй программы техобслуживания на платформе «АЧГ»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во Дворце "Гюлистан" (ФОТО/ВИДЕО)
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во Дворце "Гюлистан" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За освобождение Агдама"
Бакинские кафе переезжают на пляж! Cтартует самый вкусный фестиваль сезона Digital Food Festival Tropical Edition
Проведено очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Россия вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой – Лавров
Глава МИД Азербайджана назвал приоритетные направления экономического сотрудничества с Саудовской Аравией