Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии
БАКУ/Trend/ - Компания SOCAR победила в следующих номинациях: «Один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии» и «Компания с высокой социальной ответственностью».
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В Гарден-холе прошла церемония вручения премии «Бизнес-рейтинг XXI» медиа-холдинга Georgian Times.
На мероприятии, на котором присутствовали видные деятели Грузии, были названы лучшие компании, отобранные экспертами. На церемонии вручения бизнес-награды решением компетентного жюри SOCAR была названа компанией-инвестором года.
Компания SOCAR Energy Georgia была основана в 2006 году. Основными видами ее деятельности являются импорт и продажа нефтепродуктов, а также импорт, поставка и распределение природного газа для социальных и коммерческих потребителей на всей территории Грузии.
Вместе с этим компания реализует важные социальные проекты в Грузии.
(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)