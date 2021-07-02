Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии

БАКУ/Trend/ - Компания SOCAR победила в следующих номинациях: «Один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии» и «Компания с высокой социальной ответственностью».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Гарден-холе прошла церемония вручения премии «Бизнес-рейтинг XXI» медиа-холдинга Georgian Times.

На мероприятии, на котором присутствовали видные деятели Грузии, были названы лучшие компании, отобранные экспертами. На церемонии вручения бизнес-награды решением компетентного жюри SOCAR была названа компанией-инвестором года.

Компания SOCAR Energy Georgia была основана в 2006 году. Основными видами ее деятельности являются импорт и продажа нефтепродуктов, а также импорт, поставка и распределение природного газа для социальных и коммерческих потребителей на всей территории Грузии.

Вместе с этим компания реализует важные социальные проекты в Грузии.

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)