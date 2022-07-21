Более высокие цены на нефть и газ поддержат профицит фискального баланса в Азербайджане – ВБ

БАКУ /Trend/ - Повышение цен на нефть и газ поддержит профицит фискального баланса Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ).

Как говорится в отчете, в Азербайджане прогнозируется экономический рост на уровне 2,7 процента в 2022 году.

«При условии стабилизации геополитической ситуации в среднесрочной перспективе прогнозируется рост в среднем на уровне 2,4 процента в течение 2022–2024 годов, что близко к его потенциалу, поскольку добыча нефти и газа стабилизируется. Что касается спроса, то потребление останется основной движущей силой роста в 2022 году, поскольку с 2020 года и в начале 2021 года все еще сохранялся некоторый неудовлетворенный спрос", - говорится в отчете.

Эксперты ВБ считают, что внешний спрос, вероятно, сократится, поскольку рост у основных торговых партнеров снижается.

«Ожидается, что внешний баланс зафиксирует значительный профицит в среднесрочной перспективе, поддерживаемый высокими ценами на энергоносители. Прогнозируется, что импорт вырастет в 2022 году в соответствии с продолжающимся восстановлением внутреннего спроса и замедлится в среднесрочной перспективе по мере замедления роста. Сальдо бюджета, по оценкам, будет профицитным в среднесрочной перспективе - в среднем на уровне 4,7 процента ВВП, чему способствуют более высокие цены на нефть и газ, даже несмотря на то, что расходы остаются высокими», - говорится в отчете.

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