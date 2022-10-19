Необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ - Токаев

БАКУ /Trend/ - Для достижения Казахстаном углеродной нейтральности необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Алматинской области в ходе поездки в регион в среду.

По словам Президента, в Алматинской области имеется большой потенциал для развития энергетической отрасли.

«На текущем этапе в регионе реализуется ряд проектов в сфере энергетики. Речь идет о ветровой электростанции в Шелекском коридоре, строительстве малой ГЭС в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС в Енбекшиказахском районе и других проектах», - сказал он.

Токаев отметил, что в целом в регионе 24 объекта ветровых станций генерируют почти 20% от общего числа вырабатываемой в области энергии.

«Это хороший показатель, но с учетом имеющихся в регионе благоприятных условий и поставленной цели по достижению нашей страной углеродной нейтральности необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ. При этом нужно четко понимать, что ветровые станции не являются надежным источником базовой генерации», - подытожил глава государства.