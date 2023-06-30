Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 июня понизилась на 0,08 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,96 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,05 доллара – до 75,48 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,16 доллара, составив 52,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 июня понизилась на 0,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,04 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.