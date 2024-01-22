Расширение TAP среди приоритетных проектов Центральной и Юго-Восточной Европы

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики стран-членов энергетического объединения Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC) встретились в Афинах (Греция) и приняли среди прочих документов обновленный план действий по газу, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Еврокомиссию.

CESEC предусматривает ускорение интеграции рынков газа и электроэнергии Центральной и Юго-Восточной Европы. Рабочая группа высокого уровня CESEC была создана в феврале 2015 года.

Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поступает в Европу, входит в число приоритетных инфраструктурных проектов по природному газу в принятом плане действий.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2027 года.

Другие проекты в этом списке включают в себя расширение подземного газохралища «Чирен», подземное хранилище газа «Билчурешть», расширение терминала СПГ «Крк», увеличение мощности трубопровода «Злобин-Босильево» и т. д.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn