STP Polymer улучшил показатели за 2023 год

БАКУ/Trend/ — Компания STP Polymer, работающая на территории Сумгайытского технологического парка (STP), увеличила за 2023 год все категории показателей, свидетельствующие о позитивных результатах ее производства.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на STP Polymer, предприятие в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом увеличило выпуск полимерных труб — основной продукции.

"Продажи нашей продукции в Азербайджане в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли в 1,3 раза, объемы экспорта – в 1,5 раза", — сообщили в компании.

Общая производственная мощность завода составляет более 250 тысяч тонн продукции в год.

Предприятие производит около 10 видов труб и деталей к ним, которые, в частности, востребованы и в ТЭК Азербайджана.

Отметим, что STP Polymer функционирует с декабря 2009 года и является вторым по величине предприятием на территории Сумгайытского технологического парка.

Предприятие является одним из крупнейших промышленных предприятий по производству полимерной продукции в регионе.

Кроме того, на предприятии выпускаются водопроводные и канализационные трубы.

Весь производственный процесс осуществляется с использованием самого современного технологического оборудования производства немецких, австрийских, итальянских и турецких компаний.

Вся готовая продукция тестируется на оборудовании, импортируемом из Дании, по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 17025:2008.

Напомним, что STP является первым в стране специализированным парком, в котором на нескольких предприятиях выпускается промышленная продукция по новейшим технологиям.

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