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Обнародован объем газа, транспортированного по магистральным трубопроводам в Азербайджане

Энергетика Материалы 18 ноября 2024 17:04 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 32832,3 миллиона кубометров газа.

Как передает Trend со ссылкой на Госкомстат, это означает снижение на 0,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно информации, 57,4 процента транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу, было транспортировано 18832,0 миллиона кубометров газа.

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