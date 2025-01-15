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Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)

Энергетика Материалы 15 января 2025 09:12 (UTC +04:00)
Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за январь-декабрь 2024 год, в Азербайджане добыто 29,1 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"В 2024 году по оперативным данным объем добычи нефти и конденсата составил 29,1 миллиона тонн, а объемы экспорта достигли 24,4 миллиона тонн. По сравнению с прошлым 2023 годом добыча природного газа выросла на два миллиарда кубометров до 50,3 миллиарда кубометров, из которых экспортировано 25,2 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

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Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)
Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)
Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)
Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО)
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