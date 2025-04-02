Выросло производство электроэнергии на одной из иранских ТЭС

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) производство электроэнергии на тепловой электростанции Шахид Салими Нека в провинции Мазандаран на севере Ирана выросло на 12,3% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор иранской компании по управлению производством электроэнергии "Нека" Нурулла Адаби.

По словам Н.Адаби, в прошлом году в Иране на ТЭС Шахид Салими Нека было произведено 9,41 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 75% произведенной электроэнергии было произведено на паровых блоках, а 25% - на других блоках.

Н.Адаби отметил, что в прошлом иранском году планируемый объем работ на ТЭС Шахид Селими Нека был выполнен на 101%. Несмотря на то, что с начала эксплуатации паровых агрегатов станции прошло 45 лет, ремонтные работы проводятся своевременно, выполняются определенные операции по производству.

Отметим, что иранская ТЭС Шахид Салими Нека имеет 4 паровых блока, и каждый блок может вырабатывать 440 мегаватт электроэнергии. Станция также имеет 2 газовых блока, каждый из которых может производить 137,6 мегаватта электроэнергии. На станции работает 1 блок комбинированного цикла, способный вырабатывать 160 мегаватт электроэнергии, и 2 блока с турбинами (Expansion Turbines), каждый из которых может вырабатывать 9,4 мегаватта электроэнергии.

Добавим, что иранская ТЭС Шахид Салими Нека имеет потенциал для производства в общей сложности 2 214 мегаватт электроэнергии, что составляет более 4% электроэнергии, производимой Ираном.