Назван объем газа, экспортированного из Азербайджана в Италию

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа.

Об этом в своем аккаунте в "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

"Мы обсудили с заместителем министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Ваннией Гавой приоритеты газоснабжения, энергетического сотрудничества, а также вопросы, связанные с заседанием межправительственной комиссии. В прошлом году Италия получила 9,7 млрд кубометров азербайджанского газа", - отмечается в публикации.

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