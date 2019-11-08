Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 37,5955 маната, составив 2497,8780 маната, унция серебра - на 1,0594 маната, составив 28,9124 маната, унция платины - на 39,134 маната, составив 1540,2 маната, унция палладия подорожала на 2,193 маната, составив 3056,26 маната.

Название 08.11.2019 07.11.2019 Золото XAU 2497,8780 2535,4735 Серебро XAG 28,9124 29,9718 Платина XPT 1540,2000 1579,3340 Палладий XPD 3056,2600 3054,0670

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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