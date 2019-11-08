Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 37,5955 маната, составив 2497,8780 маната, унция серебра - на 1,0594 маната, составив 28,9124 маната, унция платины - на 39,134 маната, составив 1540,2 маната, унция палладия подорожала на 2,193 маната, составив 3056,26 маната.
|
Название
|
08.11.2019
|
07.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2497,8780
|
2535,4735
|
Серебро
|
XAG
|
28,9124
|
29,9718
|
Платина
|
XPT
|
1540,2000
|
1579,3340
|
Палладий
|
XPD
|
3056,2600
|
3054,0670
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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