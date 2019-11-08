Золото в Азербайджане подешевело

8 ноября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 37,5955 маната, составив 2497,8780 маната, унция серебра - на 1,0594 маната, составив 28,9124 маната, унция платины - на 39,134 маната, составив 1540,2 маната, унция палладия подорожала на 2,193 маната, составив 3056,26 маната.

Название

08.11.2019

07.11.2019

Золото

XAU

2497,8780

2535,4735

Серебро

XAG

28,9124

29,9718

Платина

XPT
1540,2000

1579,3340

Палладий

XPD
3056,2600

3054,0670

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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