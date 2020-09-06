Доходы аграрного сектора Азербайджана за последние семь лет увеличились

БАКУ/Trend/ - В период 2013-2019 годов общие доходы сельскохозяйственных предприятий Азербайджана, составили 868,8 миллиона манатов. В целом за эти годы сумма прибыли выросла в 2,1 раза.

По данным Госкомстата, по итогам 2019 года этот показатель вырос на 26,091 миллиона манатов или на 15,9 процента составив 180,080 миллиона манатов.

За семь лет количество действующих в стране предприятий отрасли сократилось на 12 процентов и составило к концу 2019 года 1 471. Так, в течение года была приостановлена деятельность 170 предприятий.

В прошлом году 93,5 процента предприятий или 1 376 работали с прибылью, а 95 - в убыток. Сумма прибыли предприятий по сравнению с показателем 2018 года увеличилась на 3,5 процента и составила 120,622 миллиона манатов, убыток также увеличился на 42,6 процента и составил 27,926 миллиона манатов. Совокупная прибыль аграрных предприятий составила 92,696 миллиона манатов (4,4 процента).