В Узбекистане на создание ювелирного завода выделено 28 млн евро
В июле 2020 года Узбекистан стал абсолютным мировым лидером по продаже золота. АО «Асакабанк» выделил кредитные средства для создания нового ювелирного завода Fonon, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Общая стоимость проекта составила 28 млн евро. Из них 19 млн евро выделил «Асакабанк».
На деньги «Асакабанка» была проведена реконструкция старого здания. Также средствами банка было оплачено оборудование. Его привезли из Италии, Германии и Турции. Оставшаяся часть денег была направлена в оборотный капитал предприятия.
Уже в первый год работы завода планируется выпуск шести тонн ювелирных изделий.
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