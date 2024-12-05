Азербайджан и ОЭСР обсудили ключевые инициативы по улучшению инвестиционного климата

БАКУ /Trend/ - Представители Центрального банка (ЦБ) Азербайджана, Азербайджанского инвестиционного холдинга и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили ключевые инициативы по улучшению инвестиционного климата.

Как собщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации председателя ЦБ Азербайджана Талеха Кязымова в социальной сети Х.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями по итогам анализа "Обзор корпоративного управления Азербайджанского инвестиционного холдинга и его портфеля предприятий". Кроме того, обсуждались тенденции развития финансовых рынков, ключевые инициативы по улучшению инвестиционного климата и перспективы будущего сотрудничества", - отмечается в публикации.

Напомним, что ОЭСР - это международная организация, основанная в 1961 году, целью которой является продвижение политики, направленной на улучшение экономического и социального благосостояния людей во всем мире, предоставление правительствам платформы для сотрудничества, обмена опытом и поиска решений общих проблем.

Уделяя особое внимание таким вопросам, как экономический рост, финансовая стабильность, торговля, образование, окружающая среда и инновации, ОЭСР собирает данные, проводит анализ и разрабатывает рекомендации и руководящие принципы для разработки дальнейших действий.